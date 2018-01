Clip #38 Daar moeten ze iets aan doen (9): Onwetende watersporters Facebook

AMSTERDAM 10 januari 2018, 19:42

Afvarend op de Rijn bij Wesel fotografeerde schipper Hendrik Smit van de 80-meter Madi een jacht dat midden op de rivier tussen de opvaart voer. Voor hem het zoveelste voorbeeld van een watersporter die niet weet waar hij mee bezig is.

1 / 1 Een jacht vaart midden op de Rijn bij Wesel tussen de opvaart. Voor schipper Hendrik Smit het zoveelste voorbeeld van een watersporter die niet weet waar hij mee bezig is. (Beeld uit video / Foto Hendrik Smit) Een jacht vaart midden op de Rijn bij Wesel tussen de opvaart. Voor schipper Hendrik Smit het zoveelste voorbeeld van een watersporter die niet weet waar hij mee bezig is. (Beeld uit video / Foto Hendrik Smit)

Tekst en video Heere Heeresma Jr

De opleiding van de watersporters, daar zouden ze volgens hem iets aan moeten doen. ‘Ik kan ook niet, als ik op vakantie ben, midden op de snelweg gaan lopen.'

