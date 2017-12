Schuttevaer Premium CBOB: Schippers verdeeld over eerste stap verduurzaming Facebook

Twitter

DUISBURG a/b PRIMAIR 29 december 2017, 10:00

De CBOB-vergadering van zaterdagmiddag 23 december stond, naast het afsluiten van het jaar, vooral in het teken van verduurzaming.

1 / 1 De vergadering in volle gang in de woning van de familie Meinen op de ms Primair (Foto Jos Lagerburg) De vergadering in volle gang in de woning van de familie Meinen op de ms Primair (Foto Jos Lagerburg)

Aan boord van de ms Primair, afgemeerd in de Hafenmund te Duisburg-Ruhrort voor het schipperskerstfeest, werd echter eerst aandacht besteed aan Anneke van Belzen, vrouw van voorzitter Jan van Belzen. Zij overleed 30 november op 64-jarige leeftijd aan de gevolgen van dementie. Een aantal herinneringen, naar boven gebracht door Inger Graafland, en een gebed door Peter Kruijt (ms Gratias) werden besteed aan de herdenking.

Enquête

Na een korte uitleg over de onder 305 BLN-Schuttevaer leden afgenomen enquête Vergroening & Duurzaamheid door Jan Baggerman barstte de discussie onder de 20 á 25 aanwezigen los.

Liam Feenstra (ms Nosce Orbis) geeft een belangrijk vergroeningsprobleem aan waar de binnenvaart mee te kampen heeft. ‘We moeten concurreren met autonome, emissieloze vrachtwagens.' Teunis Feenstra (ms kv Res) heeft wel een idee waarom dat zo lastig is. ‘Probleem met al deze ontwikkelingen is dat er geen zicht is op rendement.' Feenstra is het daarmee eens. ‘Het geld is niet terug te verdienen. We zitten zowel klem in financiering als in regelgeving.'

Niet wachten

CBOB-Voorzitter Jan van Belzen ziet dat totaal anders. ‘We kunnen als sector niet wachten op regelgeving', zegt hij. Teunis Feenstra vindt het echter niet aan de binnenvaart om iets nieuws te verzinnen. Maar daar is Sytse Zijda (ms Simul Profecti) het weer niet mee eens. ‘Dat is niet waar. Want als niemand z'n nek uitsteekt gebeurt er helemaal niets.' Maar Huib Ooms (ms Recte Spero) blijft huiverig. ‘Straks ben ik met een maatregel bezig die net zo slecht blijkt voor het milieu.'

Het bleek eens te meer ongelooflijk moeilijk te zijn om overeenstemming te krijgen over hoe de binnenvaart het best kan worden verduurzaamd. De één kijkt liever de kat uit de boom of kan om financiële redenen niet zonder subsidie verduurzamen, de ander waagt de sprong in het diepe. Maar de ondernemers leken het over één ding eens: als we niet snel genoeg verduurzamen, wordt de sector voorbijgestreefd door de rappe ontwikkelingen op de weg en het spoor.

Aan het eind van de vergadering gaf Jan van Belzen nogmaals aan dat hij het fijn vond om de vergadering aan boord van een binnenvaartschip te houden. ‘Het heeft wat meer huiselijkheid dan een kerkzaaltje aan de Rheinallee', waar eerder de vergadering meestal werd gehouden. (JL)