oninklijke BLN-Schuttevaer komt in de loop van januari met een visiedocument waarin staat waar het naar toe gaat met de binnenvaart. ‘Maar is daar ook de mens in meegenomen', vroeg binnenvaartondernemer Ton Janssen (ms Padua) zich af op de jaarvergadering van de afdeling Zuid-Oost Nederland van BLN Koninklijke Schuttevaer.

Manager markt & logistiek Co Abercrombie van BLN sprak op de jaarvergadering van ‘mooie sessies' die met verschillende stakeholders zijn gehouden om erachter te komen welke kant het in de toekomst met de binnenvaart naartoe gaat en welke krachten er allemaal op de binnenvaart afkomen.

‘We kijken naar de trends tot 2025 en welke scenario's eruit komen in rooskleurige, maar ook in mindere tijden. Hierbij kijken we niet alleen maar naar de eigen sector, maar ook naar andere logistieke dienstverleners. Dit vatten we allemaal samen in een visiedocument. Dat gaan we in januari communiceren.'

Te zakelijk bezig

De mooie woorden van Abercrombie maakte bij Janssen de vraag los of de mens ook mee is genomen in het visiedocument. ‘Ik heb de mens gemist in uw toespraak. En dan niet de mens als ondernemer, maar als mens. Die raakt steeds meer ondergesneeuwd en er wordt steeds minder rekening mee gehouden. Het merendeel van de leden van de vereniging heeft geen continubedrijf. Ik vraag mij af of met deze andere manier van bedrijfsvoering wel rekening is gehouden.'

Aalmoezenier Bernard van Welzenes steunde het pleidooi van Janssen. ‘We zijn veel te vaak veel te zakelijk bezig. Alles moet tegenwoordig rendement opleveren, maar je bent pas echt goed bezig als je je als mens daar goed bij voelt.'

Abercrombie verzekerde beide heren dat in het visiedocument ook de mens is meegenomen. ‘Alles zit erin.' (EvH)