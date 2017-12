Schuttevaer Premium Clip #37 Schroefwater 2: Jan Kalkhuis stopt met varen Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM 22 december 2017, 13:00

Jan Kalkhuis (1949) heeft slechts vijf jaar aan de wal gewoond. Vanaf zijn 17de is hij schipper en sinds 1987 vaart hij met zijn vrouw Julia op de 55-meter Unitas. Volgend jaar maart wil Kalkhuis stoppen met varen. In deze tweede aflevering in de Clipreeks ‘Schroefwater' vertelt hij over zijn leven in de binnenvaart. ‘Varen is een manier van leven en ook een hobby. Je moet ervan houden. Als je er niet van houdt, is het een stom beroep.'

1 / 1 Schipper Jan Kalkhuis en zijn vrouw Julia stoppen in maart met varen, de Unitas gaat naar de sloop. (Beeld uit de video) Schipper Jan Kalkhuis en zijn vrouw Julia stoppen in maart met varen, de Unitas gaat naar de sloop. (Beeld uit de video)

Tekst en video Heere Heeresma Jr

Gezien de steeds strengere wet- en regelgeving is hij blij dat hij ermee ophoudt. ‘Je kunt niet van een oud schip een nieuw schip maken.' Ook het feit dat de ligplaatsen voor de binnenvaart steeds verder buiten stedelijk gebied komen te liggen, maakt het varen er voor hem niet aantrekkelijker op.

Kalkhuis komt uit een familie van schippers en heeft het vak van zijn vader geleerd. ‘Ik was 17, ik had geen vaarbewijs, ik was gewoon schipper. Als je de wet nou leest, dan bennen wij hele gevaarlijke mensen geweest, vroeger. Ik voer nog alleen op een scheepje, ik heb er nooit wat mee gehad.'

Kalkhuis vertelt ook over de AOW-problemen voor schippersechtparen met een groot leeftijdsverschil, reden waarom hij dit jaar vier maanden stilgelegen heeft. Het varen op de Unitas zal hij wel missen, maar geen nood, zijn kottertje is bijna vaarklaar.

Onze Amsterdamse verslaggever Heere Heeresma jr. maakt korte video's (clips) voor Schuttevaer.nl. Is er een kwestie waarover u zich in een video-interview zou willen uitspreken? Dan kunt u contact opnemen met Heere Heeresma jr. via heeresma@hotmail.com. Zijn ‘clips' zijn terug te vinden bij Schuttevaer Dossiers.