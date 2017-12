Clip #36 Jan Kalkhuis kijkt terug: Een pijnlijke controle Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM 19 december 2017, 19:41

Jan Kalkhuis en zijn vrouw Julia varen sinds 1987 op de 55-meter Unitas. Komend jaar gaan ze aan de wal. Binnenkort kijkt Jan in een aflevering van de videoreeks Schroefwater terug op hun leven in de binnenvaart. Maar nu eerst een korte anekdote over een controle die voor een jonge politieman uiterst pijnlijk verliep.

1 / 1 Op de Unitas beleefde een jonge politieman een pijnlijke controle, vertelt schipper Jan Kalkhuiis. (Beeld uit de video) Op de Unitas beleefde een jonge politieman een pijnlijke controle, vertelt schipper Jan Kalkhuiis. (Beeld uit de video)

Tekst en video Heere Heeresma Jr

Onze Amsterdamse verslaggever Heere Heeresma jr. maakt korte video's (clips) voor Schuttevaer.nl. Is er een kwestie waarover u zich in een video-interview zou willen uitspreken? Dan kunt u contact opnemen met Heere Heeresma jr. via heeresma@hotmail.com. Zijn ‘clips' zijn terug te vinden bij Schuttevaer Dossiers.