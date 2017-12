Schuttevaer Premium Ms Dythar dwars op Julianakanaal Facebook

MAASBRACHT [update] 15 december 2017, 14:00

Het ms Dythar is vrijdag 15 december rond 10:00 uur lek geraakt op het Julianakanaal bij Maasbracht. Het 76 meter lange schip, geladen met 1000 ton split, viel dwars in het kanaal en blokkeerde de vaarweg. Nadat 's middags een deel van de lading was overgeslagen met behulp van een kraanschip, werd de Dythar naar het remmingwerk sluis Maasbracht gesleept zodat de vaarweg weer vrij was.