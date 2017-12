ADN-expert Klaas den Braven (71) overleden Facebook

Klaas den Braven (71), adviseur binnenvaart en gevaarlijke stoffen en bestuurslid van de afdeling Hardinxveld-Giessendam bij Koninklijke BLN-Schuttevaer, is dinsdag 5 december aan de gevolgen van een hartfalen overleden.

Klaas den Braven was aan de HTS opgeleid als scheepsbouwkundige. Hij werkte een paar jaar als hoofd scheepsbouw bij de Loodsdienst en stapte in 1980 over naar de scheepvaartinspectie (later IVW) bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat waar hij de 25 jaar net niet volmaakte.

Een goede bekende uit die tijd omschrijft hem als ‘scheepvaart-minded en altijd bereid om binnen het kader van zijn verantwoordelijkheden naar oplossingen te zoeken'. Door te luisteren naar de praktijk was Den Braven goed bekend met de materie. Dat maakte hem tot autoriteit van IVW, ook internationaal.

Klaas den Braven zat jarenlang in de vroegere ADNR-commissie in Straatsburg, waar hij ‘de vader van het ADNR' werd genoemd. Hij droeg sterk bij aan de totale vernieuwing van de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in 1995 en 2003. Klaas den Braven was bij herhaling spreker op de jaarlijkse Binnenschifffahrts-Gefahrgut-Tage.

In 2005 ging hij verder als zelfstandig adviseur en was vanaf juli 2013 betrokken bij het opzetten, begeleiden en de technische ondersteuning van de nieuwe brancheorganisatie BLN. Daar hield hij de vertaling van het ADN 2015 tegen het licht en zorgde er met goed beargumenteerde opmerkingen voor dat de Nederlandse editie snel gepubliceerd kon worden.

Woensdagmiddag 13 december vindt het afscheid van Klaas den Braven plaats. (DvdM)