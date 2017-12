INGEZONDEN: Ebis-leden denken er verschillend over Facebook

Op 28 november was de presentatie van de vernieuwde Ebis-editie 8. Het was tevens de dag dat Koninklijke Shell weer eens op televisie, radio en in de kranten erg negatief in het nieuws kwam vanwege wanbeleid in Nigeria.

Tijdens de Ebis-presentatie gaf de heer Frank van de Ven keurig uitleg over de werking van Ebis en hoe alles democratisch wordt gedaan. Kortom veel gepraat over al het goede van Ebis.

Op een vraag uit de zaal, hoe het komt dat een schip voor het ene lid goed wordt bevonden en door het andere lid op de blacklist wordt gezet, werd geantwoord dat dit komt doordat het ene lid de standaard hoger legt dan het andere lid.

Er waren nog meer van dergelijke vragen en telkens volgde hetzelfde antwoord: Ebis-leden hebben afwijkende standaarden.

Een vraag hierover vanuit de zaal: waarom gaan jullie dan eens niet bij elkaar zitten en alle standaarden gelijk zetten? Dan weet iedereen waar hij aan toe is en is het goed of niet goed.

Dat zag ik verkeerd en kan helemaal niet, want dat mag niet van de Europese Unie (kartelvorming). We hebben een CEVNI, een CDNI, de Europese Richtlijn, het ADN een Isgint, maar met Ebis gaat het niet. Hoe is het mogelijk dat een overkoepelend orgaan met diverse leden niet tot eensluidende voorschriften kan komen, zodat iedereen weet waaraan hij toe is. Het is goed of niet goed.

Er was ook iemand die vroeg of de inspecteur een ambtelijke bevoegdheid heeft. Hierop werd geantwoord dat dat niet zo is.

Waarop de volgend vraag was: hij mag dus officieel niet de wettelijke documenten inzien? Dat klopt ook, zei F. van de Ven. Waarop vanuit de zaal werd opgemerkt dat het vaartijdenboek een officieel ambtelijk document is. Correct, zei F. van de Ven.

Wedervraag: ‘Dus ik kan weigeren de inspecteur in het vaartijdenboek te laten kijken?'

Correct, zei Van de Ven, maar dan heb je een ‘nee' staan dus...

Het komt erop neer dat je alles gewoon moet toestaan, anders ga je gewoon op de blacklist. Dit is in ieder geval niet erg democratisch, vind ik.

Het is diep treurig dat leden van een overkoepelende instelling schepen kunnen weigeren om hun werk te doen, terwijl men met elkaar geen eensluidende regels/voorschriften kan maken.

Bertus Fongers

Veiligheid Adviseur DGT