Vereniging Christelijk internaat voor schipperskinderen De Merwede te Werkendam heeft vrijdagavond 24 november ingestemd met de voorgenomen fusie met Stichting Limena. In 2010 fuseerden de internaten Eben-Haëzer in Dordrecht en De Driemaster in Krimpen a/d IJssel al in Stichting Limena.

1 / 1 Internaat De Merwede in Werkendam. (Foto De Merwede) Internaat De Merwede in Werkendam. (Foto De Merwede)

De besturen en directies van Limena en De Merwede zijn begin 2017 met elkaar in gesprek gegaan, om de mogelijkheden voor een fusie te onderzoeken. Nu heeft ook de ledenvergadering van De Merwede groen licht gegeven om daadwerkelijk over te gaan tot een fusie. Het fusiebesluit is genomen om elkaar toekomstgericht te kunnen versterken.

Naar verwachting zal de fusie begin 2018 - met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 - zijn beslag krijgen. (DvdM)