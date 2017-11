Record opbrengst 13e editie Reddersgala: 650.648 euro voor KNRM Facebook

Het jaarlijkse KNRM-benefietgala, waar ruim 500 gasten aanschoven in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk, heeft een totaalbedrag van 650.648 euro opgeleverd. De reddingmaatschappij besteedt het geld aan investeringen die de veiligheid van de ruim 1.300 vrijwilligers ten goede komen.

Aan het einde van de avond overhandigde Huis ter Duin-directeur Stephan Stokkermans de cheque met de opbrengst van de avond aan Rutger van Slobbe van de KNRM. (Foto KNRM)

De galagasten kregen niet alleen een uitgebreid menu en entertainment voorgeschoteld, maar maakten ook uitgebreid kennis met de KNRM. Aan het einde van de avond overhandigde Huis ter Duin-directeur Stephan Stokkermans de cheque met de opbrengst van de avond aan Rutger van Slobbe van de KNRM.

Het resultaat van de avond werd bepaald door de tafelverkoop aan uiteenlopende bedrijven en particulieren, die de KNRM een warm hart toedragen. Door een veiling en een loterij.

Captain of Sales

Voor het eerst werd de uitslag ook bepaald door een event op de vrijdag voor het gala. Captain of Sales. Ruim 50 koppels bestaande uit mensen die werkzaam zijn in de sales hebben een dag lang zoveel mogelijk geld proberen in te zamelen voor de KNRM. Gedurende de dag werden de koppels uitgedaagd door middel van spectaculaire opdrachten.

's Middags maakte een deel van de galagasten ook écht kennis met de KNRM door mee te doen aan een oefening op zee, met vier reddingboten en een helikopter. 's Avonds waren er onder meer optredens van de Marinierskapel, Brigitte Kaandorp en Stanley Burleson. De presentatie van de avond lag in handen van Art Rooijakkers. (DvdM)