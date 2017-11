Schuttevaer Premium Maritieme Monitor: Crisis ijlt nog stevig na Facebook

Voor de ruim 271.000 mensen die werkzaam zijn in de Nederlandse maritiem sector ijlt de crisis nog stevig na. De overcapaciteit in de binnenvaart houdt nog tot na 2020 aan en ook in de zeevaart staan de verdiensten nog steeds onder druk. Dat blijkt uit de Maritieme Monitor, die onderzoeksbureau Ecorys in samenwerking met Nederland Maritiem Land opstelde in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.