BREDA 19 november 2017, 16:46

Roeivereniging Breda vraagt de beroepsvaart rekening te houden met roeiers en in elk geval gevaarlijke golfslag in de buurt van roeiers te voorkomen.

1 / 1 Boeg- en hekgolven van de beroepsvaart kunnen roeiers gemakkelijk in grote problemen brengen. Vaak zonder dat de vrachtschipper er erg in heeft. Op de Mark manen verkeersborden hen sinds kort hinderlijke golfbewegingen te voorkomen. (Foto Roeivereniging Breda) Boeg- en hekgolven van de beroepsvaart kunnen roeiers gemakkelijk in grote problemen brengen. Vaak zonder dat de vrachtschipper er erg in heeft. Op de Mark manen verkeersborden hen sinds kort hinderlijke golfbewegingen te voorkomen. (Foto Roeivereniging Breda)

Wie komend uit de richting Oosterhout over het Markkanaal aan het einde van het kanaal SB uit de Mark opdraait richting Zevenbergen, passeert na ongeveer 500 meter Roeivereniging Breda. Met haar 400 leden is het een levendige vereniging, wat de nodige roeiactiviteiten in de omgeving van het vlot tot gevolg heeft.

Om de veiligheid te bevorderen is in overleg met vaarwegbeheerder Brabant Delta besloten ter plaatse verkeersborden (BPR type A9) te plaatsen die manen tot snelheidsvermindering en voorzichtige vaart op en rondom het vaarwater bij de vlotten van de roeivereniging

Overigens omvat het vaargebied van de vereniging het Markkanaal tot aan de sluis en de Mark richting Zevenbergen en Breda en het is hier dat u deze watersporters kunt tegenkomen in alle soorten boten. De boottypes variëren van een skiff tot een acht met stuurman. De roei-ervaring is van leerling tot wedstrijdroeier.

Behalve de verschillen in grootte en aantal roeiers hebben deze boten gemeen dat hun vrijboord niet meer is dan ongeveer 25 centimeter. En dit maakt deze bootjes zo kwetsbaar voor golfslag. Dat is dan ook de oorzaak dat roeiers, zich bewust van hun kwetsbare positie, met argusogen kijken naar de boeg- en hekgolven van passerende schepen. De vereniging hoopt dat schippers hiermee rekening willen houden. Varen doe je tenslotte samen!