DEN HAAG 10 november 2017, 14:00

‘Het voorstel van Nederland is er juist op gericht om de maatregel ongedaan te maken', schrijft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een inhoudelijke reactie op het artikel ‘Spanning rond geluidseisen ROSR loopt verder op' in Schuttevaer van 20 oktober jl. ‘Als er niks gebeurt, treedt de bestaande regelgeving vanaf 2020 onverkort in werking en zal de groep schepen van voor 1976 hard worden getroffen.'

Ministerie Infrastructuur en Waterstaat reageert op Schuttevaer-publicatie

‘Onjuiste interpretatie van het Nederlandse voorstel'

Artikel Schuttevaer: De Nederlandse CCR-commissarissen stellen voor alle schepen die voor 1976 zijn gebouwd een proefvaart te laten maken, waarbij het geluid in de stuurhut en woning wordt gemeten.

Reactie ministerie: ‘Nergens stelt Nederland voor om schepen een proefvaart te laten maken. In de toelichting bij het Nederlands voorstel wordt alleen geconstateerd dat schepen die voor 1976 zijn gebouwd voor het eerst geluidsmetingen moeten ondergaan bij certificaatverlenging na 2020. Dit is geen voorstel van Nederland, maar simpelweg vastgelegd in de huidige regelgeving. Geluidmetingen vinden doorgaans plaats gedurende een proefvaart, maar nogmaals: dit is geen voorstel van Nederland. Daarnaast ligt het voorstel voor in CESNI en niet in de CCR.'

Artikel Schuttevaer: Idee is daarbij uit te gaan van reëlere omstandigheden en niet te meten op 95% van het maximale motorvermogen (de huidige norm) maar uit te gaan van een gemiddelde motorbelasting. Verwachting is dat dit 5 tot 10 decibel scheelt en dat zo een groot deel van de schepen aan de geluidseisen kan voldoen.

Reactie ministerie: ‘De verwachting is dat dit lagere waarden oplevert dan wanneer bij 95% mcr wordt gemeten, zoals nu gebeurt. Hiermee is de verwachting dat het haalbaar wordt om in elk geval aan de normen in woonruimten te voldoen. Dat geeft weer de mogelijkheid om het schip in elk geval te behouden voor de A1-vaart. Er wordt niet gesuggereerd dat de voorgestelde manier van meten 5 tot 10 dB lagere waarden zal opleveren.'

Artikel Schuttevaer: Maar in het Nederlandse voorstel hoeft de scheepseigenaar alleen te verbeteren wat redelijkerwijs kan worden verbeterd tot een bedrag van maximaal 10% van de jaaromzet.

Reactie ministerie: ‘De 10% van de jaaromzet maakt geen deel uit van het Nederlandse voorstel. Nederland stelt slechts dat de schipper datgene moet doen wat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om de norm wél te halen. De onvermijdelijke vraag is dan wat kan worden beschouwd als "redelijkerwijs". Om een voorbeeld te geven van wat dat zou kunnen zijn, is het 10%-criterium genoemd in de toelichting bij het voorstel van Nederland. Maar dit wordt in het voorstel niet in de regelgeving vastgelegd. Er is ruimte voor een andere invulling.'

Artikel Schuttevaer: Bovendien mag het schip dan alleen nog in de A1 (dagvaart) opereren.

Reactie ministerie: ‘Dit is een onjuiste interpretatie van het Nederlandse voorstel. Al in de huidige regelgeving is vastgelegd dat schepen niet aan de normen in slaapruimten hoeven te voldoen als ze in exploitatiewijze A1 varen. Zij moeten dan wel aan de normen in woonruimten voldoen. In het Nederlandse voorstel blijft dat zo. Wie in de nieuwe situatie - mocht het Nederlands voorstel worden aangenomen - beneden de maximale ontheffingswaarden blijft (5 dB voor woonruimten, 10 dB voor slaapruimten), mag gewoon volcontinu blijven varen.

Artikel Schuttevaer: Schepen die na 1976 zijn gebouwd, zijn vrijgesteld volgens het voorstel, omdat deze schepen bij hun bouw al moesten voldoen aan de toen geïntroduceerde geluidseisen.

Reactie Ministerie: ‘Ook dit volgt niet uit het Nederlands voorstel, maar is simpelweg bestaande regelgeving. Schepen die na 1976 zijn gebouwd, moesten vanaf de bouw aan geluidsnormen voldoen, zijn daaraan getoetst en hebben een certificaat gekregen.'

Artikel Schuttevaer, reactie ASV: Wij vinden het zo jammer dat het ministerie niet komt met een zogenaamde NVO, ofwel alleen aanpassing aan de geluidseisen in geval van nieuwbouw, verbouw of ombouw.

Reactie ministerie: ‘Die optie heeft het ministerie al lang geleden in de diverse vergaderingen van de CCR en de EU ter sprake gebracht. Evenzo vaak bleek dat daarvoor geen enkel draagvlak was bij de andere lidstaten.'

Artikel Schuttevaer, reactie ASV: De ASV deed half september tijdens een bijeenkomst op het ministerie een beroep op de andere aanwezige binnenvaartorganisaties (Koninklijke BLN-Schuttevaer, CBRB, Vereniging van Waterbouwers, vakbond Nautilus) en op het ministerie van Infrastructuur en Milieu om de maatregel ongedaan te maken. ‘We willen de diversiteit van de vloot waarborgen en vinden de maatregel getuigen van rechtsongeljkheid', zegt Fluitsma.

Reactie ministerie: ‘Het voorstel van Nederland is er juist op gericht om de maatregel ongedaan te maken. Als er niks gebeurt, treedt de bestaande regelgeving vanaf 2020 onverkort in werking en zal de groep schepen van voor 1976 hard worden getroffen. Het Nederlandse voorstel behelst juist vergaande verlichtende maatregelen. Door het voorgestelde nieuwe meetprotocol wordt beter aangesloten op de praktijk van het binnenvaartschip en zullen de metingen gunstiger uitvallen. Daarnaast worden er normoverschrijdingen toegestaan tot 5 dB in de woonruimte en 10 dB in de slaapruimte voor diegene de heeft gedaan wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de norm wel te halen. Dat zijn vergaande overschrijdingen.

Naschrift redactie: De taaie materie van technische eisen aan binnenvaartschepen, waaronder de geluidseisen, met alle overgangstermijnen en al dan niet voorziene oplossingen, vraagt lenigheid van alle betrokkenen. Ook van de Schuttevaer-redactie. Het ministerie signaleert in het artikel enkele feitelijke onjuistheden en misinterpretaties, waarvoor onze excuses.

Voor de helderheid gingen we wellicht wat kort door de bocht, laverend tussen ambtelijke formuleringen en gevoeligheden in de binnenvaart. Met het artikel probeerden we recht te doen aan zowel de feitelijke stand van zaken als de belangen zoals die door vertegenwoordigers van de binnenvaart naar voren zijn gebracht. En uiteraard staan we open voor reacties als hierboven. Zoals het een onafhankelijke, journalistiek werkende redactie betaamt.