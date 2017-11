Schuttevaer Premium OPINIE: CEO Nijhoff Wassink verbaast zich over ontslagrondes bij stijgende winsten Facebook

Familiebedrijven zijn een pijler onder de Nederlandse economie. Dat stelt CEO Erik Schiphorst van de Nijhof-Wassink Groep. Het bedrijf grijpt het 50-jarig bestaan aan om de vaak onderbelichte kracht van familiebedrijven voor het voetlicht te brengen.

Pleidooi voor het familiebedrijf

Nijhof-Wassink is gespecialiseerd in transport en opslag van bulkgoederen voor de petrochemische en veevoederindustrie in de Benelux, Scandinavië, Duitsland en het voormalige Oostblok. Het bedrijf heeft de beschikking over meer dan 400 vrachtwagens. Daarnaast is het actief in het goederenvervoer per spoor. Vanuit de havens van Rotterdam, Antwerpen, Hamburg en Gdansk zijn er directe treindiensten naar het logistiek centrum van Nijhof-Wassink in het Poolse Kutno. Daarnaast was Nijhof-Wassink in 2002 een van de initiatiefnemers van Combi Terminal Twente met op- en overslagterminals in Rotterdam, Hengelo, Almelo en Bad Bentheim.

Maatschappelijke rol

CEO Erik Schiphorst: ‘We zijn 50 jaar jong en springlevend en willen duidelijk maken dat nu de economie weer aantrekt, familiebedrijven daarin van grote waarde zijn. Niet alleen puur economisch, maar ook in een maatschappelijke rol. Sinds het hoogtepunt van de economische crisis in 2010 hebben familiebedrijven meer banen gecreëerd dan niet-familiebedrijven.'

Ook aan de vervoerder uit Rijssen ging de economische crisis niet ongemerkt voorbij. In 2009 kelderde de omzet met 20%. ‘In overleg met onze chauffeurs hebben we het gemiddeld aantal werkuren van 57 teruggebracht naar 50. Dankzij deze maatregel ging het bedrijf weer groeien en in 2014 draaide Nijhof-Wassink haar beste jaar ooit.

‘Ik blijf me verbazen over talloze persberichten met als centrale thema's stijgende winsten en pittige ontslagrondes. Shareholders value is het toverwoord, maar bestaat naar mijn mening en die van onze aandeelhouders, uit veel meer componenten dan dividend alleen. Natuurlijk moet je ook in deze tijd scherp aan de wind zeilen en veranderen de wensen van onze klanten. Maar loyaliteit en medewerkerstevredenheid is geven en nemen.'

Grote werkgever

Familiebedrijven hebben op korte termijn meer voordeel van economisch herstel dan andere bedrijven. ‘Zij betalen investeringen vaker uit eigen zak en laten minder mensen lopen tijdens een crisis', zegt Roberto Flören, verbonden aan Baker Tilly Berk en hoogleraar Familiebedrijven aan de Nyenrode Business Universiteit.

In Nederland zijn zo'n 260.000 familiebedrijven actief. Dit is ongeveer 70% van het totale aantal bedrijven. Zij voorzien in ruim 50% van het bruto nationaal product en bieden werk aan 4,3 miljoen mensen. Dit is bijna de helft van de totale werkgelegenheid.

Familiebedrijven gaan loyaal met hun personeel om. Veel familiebedrijven zijn de grootste werkgever in een lokale gemeenschap en vinden dat ook belangrijk.

Erik Schiphorst: ‘Als familiebedrijven staan we voor goed werkgeverschap. Dat kenmerkt zich bijvoorbeeld door lange dienstverbanden. Bijna een derde van de medewerkers is langer dan 10 jaar in dienst en 12% zelfs langer dan 25 jaar. We doen ook veel om het gezin bij activiteiten te betrekken.'