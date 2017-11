Schuttevaer Premium Helena Cora vaart weer na beslaglegging Facebook

De beslaglegging op de Helena Cora is voorbij. Het schip lag sinds midden september zes weken aan de ketting in de Vlissingse Sloehaven. Het schip bleek na een berging niet verzekerd. Maar inmiddels is de rekening betaald, bevestigen zowel eigenaar Jan Heuvelman van het schip als directeur Leendert Muller van bergingsbedrijf Multraship uit Terneuzen.

1 / 1 Na het schuiven van de lading broodjes aluminium op de Westerschelde besloot de schipper de Helena Cora op een zandbank te zetten. (Archieffoto) Na het schuiven van de lading broodjes aluminium op de Westerschelde besloot de schipper de Helena Cora op een zandbank te zetten. (Archieffoto)

Door Bart Oosterveld

De Helena Cora kwam op 12 september in de problemen op de Westerschelde. Net na uitvaart van de Sloehaven begon in woelige zee de lading broodjes aluminium te schuiven. Zetschipper Leendert Nobel (24) wist door kordaat optreden het schip op een zandbank te zetten en zo kentering te voorkomen. De Helena Cora werd vervolgens door sleepboten van Multraship en Kotug Smit terug de haven ingesleept.

Daar bleek dat eigenaar Heuvelman zijn schip en de lading vanwege geloofsredenen niet verzekerd had. Daarop legden de bergers via een deurwaarder beslag op het schip om zo zekerheid te krijgen over de betaling van het bergingsloon. Dat beslag werd eind oktober opgeheven nadat partijen overeenstemming hadden bereikt over een oplossing.

'Alle rekeningen zijn betaald', laat eigenaar Jan Heuvelman (47) telefonisch weten. Verder wil hij tegenover weekblad Schuttevaer niets over de kwestie zeggen, behalve dat hij moeite heeft met een video die Schuttevaer naar aanleiding van de kwestie geplaatst heeft. Daarin geeft theoloog Maarten Wisse, hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam, zijn visie op het om geloofsredenen weigeren een verzekering af te sluiten.

Wisse is van mening dat in de Bijbel geen aanknopingspunten staan die het verbieden dat gelovige christenen voorzorgsmaatregelen nemen, zoals een verzekering. ‘Theologisch zijn er eigenlijk geen argumenten voor, en ik zou zeggen veel goede argumenten tegen,' aldus Wisse.

Heuvelman zegt dat het plaatsen van de video voor hem een van de redenen is om niet verder met weekblad Schuttevaer te willen praten. Verder wil hij dat niet toelichten. Hij verwijst naar een uitgebreid artikel dat het Reformatorisch Dagblad vorige week plaatste over de kwestie. Daarin zegt Heuvelman onder andere dat hij het al dan niet verzekeren van risico's een persoonlijke zaak vindt. 'We zijn in al ons werk afhankelijk van de Heere. De uitdrukking "onverzekerd" vind ik trouwens niet goed. Als we de zorg van de Heere mogen ervaren, hebben we de beste verzekering die er is, al gebeuren alle dingen niet altijd zoals wíj willen.'

Details over de wijze waarop de zaak afgehandeld is houdt Heuvelman ook in het RD voor zich. Hij vertelt wel dat er geld is gestort op een anonieme rekening die wordt beheerd door een gemeentelid van zijn kerk, de gereformeerde gemeente in Ederveen. 'Zo hebben wij tienduizenden euro's ontvangen, terwijl wij nergens om hadden gevraagd. Daarom is het juist een wonder. De Heere heeft ervoor gezorgd.'

Directeur Leendert Muller van Multraship bevestigt dat de zaak wat hem betreft keurig afgehandeld is. 'De zaak is voor alle partijen naar tevredenheid geregeld. Verder kan ik er niets over zeggen.'

De Helena Cora heeft er inmiddels weer een reis naar Dortmund opzitten.