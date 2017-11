Clip #31 Daar moeten ze iets aan doen! (7) Te hoge boetes Facebook

Binnenvaartschippers geven constructieve feedback aan overheid en bedrijfsleven. Schipper Henri Willems van de 70-meter Ilsa vindt dat de boetes voor de binnenvaart veel te hoog zijn. Dat het ook anders kan, ondervond schipper Maurits Mudde jr van de 60-meter Mathia.

1 / 1 ‘O, bibber', dacht schipper Maurits Mudde jr toen controlerende agenten zijn ms Mathia betraden. Maar achteraf viel het reuze mee. ‘Ik denk dat het hele schappelijke, reële jongens waren.' (Beeld uit de video) ‘O, bibber', dacht schipper Maurits Mudde jr toen controlerende agenten zijn ms Mathia betraden. Maar achteraf viel het reuze mee. ‘Ik denk dat het hele schappelijke, reële jongens waren.' (Beeld uit de video)

Tekst en video Heere Heeresma jr

Volgens schipper Willems ‘staat de kerk niet meer in het midden' en hij geeft het voorbeeld van een collega die 3000 euro boete kreeg voor 10 minuten alleen varen van de autosteiger naar de ligplaats. ‘Als de misdaad zo hard gecontroleerd zou worden als het bedrijfsleven hier in Nederland, dan kon je veilig over straat lopen', aldus Willems.

Schipper Mudde vertelt hoe hij voor het eerst in 3 jaar gecontroleerd werd. Zijn vaartijdenboek bleek een week lang niet te zijn ingevuld. Hij kwam er met een waarschuwing van de controlerende politieagenten vanaf. ‘Ik denk dat het hele schappelijke, reële jongens waren', zegt Mudde.

