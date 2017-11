CLIP #30 Angst voor boetes in de binnenvaart Facebook

Jessica van den Akker is medebeheerder van de Facebookgroep ‘Vrouwen in de binnenvaart', kortweg Vibia, en vaart met haar man Jeroen Strijker op de 57-meter Loreley. In een emotioneel betoog vertelt zij over de angst voor de hoge boetes waar je als binnenschipper bij controles tegenaan kunt lopen.

1 / 1 ‘Je bent al bang als je ze ziet varen', zegt Jessica van den Akker (ms Loreley). ‘Waar varen we eigenlijk nog voor?' (Beeld uit de video) ‘Je bent al bang als je ze ziet varen', zegt Jessica van den Akker (ms Loreley). ‘Waar varen we eigenlijk nog voor?' (Beeld uit de video)

Tekst en video Heere Heeresma jr

Volgens Jessica durf je door die angst niks meer en neem je allerlei ongemakken voor lief om maar geen boete te krijgen. Ze vindt dat de buitenwereld moet weten onder welke regeldruk de binnenvaart zucht en dat de bedenkers van die regels en eisen zich moeten afvragen of ze in de praktijk wel uitvoerbaar zijn.

Achtergrondinformatie: Naast de ILT zijn de Politie, Rijkswaterstaat, de havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Provincie Fryslân, Groningen en Overijssel, gemeente Aalsmeer en Amsterdam en Waterschap Rivierenland aangewezen als toezichthouder voor de Binnenvaartwet. Zij controleren of de Binnenvaartwet wordt nageleefd.

De boetes voor overtredingen van de Binnenvaartwet staan in de bijlage 11.1. van de Binnenvaartregeling.

Onze Amsterdamse verslaggever Heere Heeresma jr. maakt korte video's (clips) voor Schuttevaer.nl. Is er een kwestie waarover u zich in een video-interview zou willen uitspreken? Dan kunt u contact opnemen met Heere Heeresma jr. via heeresma@hotmail.com. Zijn ‘clips' zijn terug te vinden bij Schuttevaer Dossiers.