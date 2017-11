Over de samenwerking tussen de twee grootste binnenvaartorganisaties, Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB, in de afgelopen jaren is Schultz tevreden. De ASV vaart volgens haar een eigen koers. ‘Ik zie dat de ASV veel minder dan de andere organisaties bereid is tot onderhandelen en zoeken van compromissen. Hun standpunt wijkt ook vaak af van dat van de beide andere organisaties.' (Foto ministerie Infrastructuur en Milieu)