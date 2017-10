Schuttevaer Premium BVB pleit voor strategische aanpak personeelstekort Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 25 oktober 2017, 20:00

Het personeelstekort in de binnenvaart is zo nijpend dat snel maatregelen nodig zijn om de instroom van mensen weer op gang te brengen. Dat stelt het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB), dat in antwoord hierop pleit voor de opstelling van een ‘strategische arbeidsmarktagenda'. Vakbond Nautilus International verwijt de ondernemers in binnenvaart zelf de arbeidsmarkt op slot hebben gezet.