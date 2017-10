Schuttevaer Premium Van Schaeren volgt Blondé op als commandant HZSA Facebook

ANTWERPEN 23 oktober 2017, 11:00

Antwerpen wordt de eerste haven van Frankrijk genoemd omdat er meer Franse lading passeert dan in alle andere Franse havens samen. En de Hogere Zeevaartschool Antwerpen (HZSA) is tevens de grootste Franse zeevaartschool, groter dan die in Le Havre. Het een heeft niets te maken met het ander, maar directeur kapitein Patrick Blondé wees er toch even op bij zijn afscheid als directeur van de zeevaartschool, die hij 15 jaar heeft geleid.