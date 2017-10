Clip #26 Daar moeten ze iets aan doen! (6): Schijnveilige AIS en schijnheilige schippers Facebook

AMSTERDAM 20 oktober 2017, 16:14

Binnenvaartschippers geven constructieve feedback aan overheid en bedrijfsleven. Schipper Freek van IJken (Stad Nijkerk) waarschuwt voor al te veel vertrouwen op AIS en schipper Dirk Smedeman (Menorah) werd aangevaren door een onverzekerd schip.

AIS is volgens schipper Freek van IJken zo'n mooi systeem dat je er bijna blind op gaat vertrouwen. En dat is niet echt veilig.

Freek van IJken van de 54-meter Stad Nijkerk vindt de AIS een ‘prachtig mooi systeem'. Alleen schuilt er volgens hem het gevaar in dat je er voor 100 procent op gaat vertrouwen. En dat kan niet, want wie een dagje rondvaart komt wel een of twee schepen tegen waarvan de AIS niet werkt, waardoor het op de kaart lijkt of die schepen er niet zijn. Van IJken geeft twee voorbeelden uit eigen ervaring waarbij het bijna verkeerd afliep doordat schippers teveel op hun AIS vertrouwden.

Schipper Dirk Smedeman van de 63-meter Menorah is lid van een evangelische gemeente en noemt zich een bijbelgetrouwe christen. Voor zijn handel en wandel baseert hij zich dus op dezelfde bron als de schippers die zich uit geloofsovertuiging niet verzekeren. Smedeman vindt het onverzekerd varen 'niet echt slim'. ‘We hebben een machtige God,' zegt hij. ‘God heeft macht gegeven om ook verzekeringsmaatschappijen te verzinnen.' Smedeman vertelt hoe hijzelf ooit door een uit geloofsovertuiging onverzekerde schipper werd aangevaren, die aanvankelijk de schade niet wilde vergoeden. Volgens hem heeft onverzekerd varen dan ook niets met geloof te maken.

Onze Amsterdamse verslaggever Heere Heeresma jr. maakt korte video's (clips) voor Schuttevaer.nl. Is er een kwestie waarover u zich in een video-interview zou willen uitspreken? Dan kunt u contact opnemen met Heere Heeresma jr. via heeresma@hotmail.com. Zijn ‘clips' zijn terug te vinden bij Schuttevaer Dossiers.