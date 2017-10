F.E. Hartmann terecht dat je het benoemd maar het is niet zo dat vrijwel niemand het weet het is zelfs zo dat velen het weten maar er geen oren naar hebben, de zwarte Pieten discussie, Suriname, vreemdelingen in ons land, het heeft allemaal te maken met blind zijn voor ons eigen handelen in de feitelijk nog recente geschiedenis en vooral willen wijzen naar de ander.