Het incident met de Helena Cora zorgde voor veel ophef in de binnenvaart toen bleek dat dit binnenvaartschip niet verzekerd was voor bergingskosten, naar verluidt vanwege de geloofsovertuiging van de eigenaar.

1 / 1 Theoloog Maarten Wisse: ‘Eigenlijk geen argumenten voor, veel goede argumenten tegen.'(Beeld uit de video) Theoloog Maarten Wisse: ‘Eigenlijk geen argumenten voor, veel goede argumenten tegen.'(Beeld uit de video)

Uit Schuttevaer van 6 oktober 2017: ‘Het onlangs bijna gekapseisde binnenvaartschip Helena Cora is niet verzekerd voor de bergingskosten. Dit vanwege de geloofsovertuiging van de eigenaar. Omdat er geen verzekeraar is die kan worden aangesproken heeft berger Multraship direct na de berging bij Vlissingen beslag op het schip laten leggen.'

Tekst en video: Heere Heeresma jr



Om te begrijpen waarom strenggelovige christenen zich niet verzekeren en om te vragen of er bijbelse argumenten zijn om hen ervan te overtuigen zich wel te verzekeren, sprak Heere Heeresma jr. met de theoloog Maarten Wisse, hoogleraar Dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam.

‘Theologisch zijn er eigenlijk geen argumenten voor, en ik zou zeggen veel goede argumenten tegen. Niet alleen vanuit een modern theologisch kader, maar juist ook vanuit een klassiek gereformeerd theologisch kader van waaruit deze gelovigen graag zouden willen denken', aldus Wisse.

