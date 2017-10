Schuttevaer Premium België staat uitzendkracht toe Facebook

ANTWERPEN 13 oktober 2017, 12:00

Uitzendarbeid wordt vanaf 1 januari 2018 ook toegestaan in de Belgische binnenvaart. Dit besluit is onderdeel van het zogenoemde Zomerakkoord van de regering Michel, dat een reeks sociaal-economische maatregelen behelst. België is het enige land in Europa waar de binnenvaart geen beroep mag doen op uitzendkrachten.