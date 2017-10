Schuttevaer Premium Reünie 70 jaar De Singel in stromende regen: ‘De onderlinge band blijft' Facebook

Dordrecht 11 oktober 2017, 13:00

Protestants-christelijk internaat De Singel in Dordrecht vierde zaterdag 7 oktober zijn 70-jarig bestaan met een feestelijke reünie, al was het in de stromende regen. Het personeel hoopte op 150 oud-bewoners en -medewerkers. Er kwamen er ruim 600.