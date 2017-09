Netwerken?Taxiwereld is ook aan het kapot gaan met dat Uber netwerk.En wie financieren deze projecten ? De rijkste mensen der aarde.

Frans Bromet (2Doc Taxibotsing)wilde iets meer weten van Neelie Kroes ,maar ze was niet zo erg geamuseerd van zijn vragen.

Slim gebracht om de beurtvaart naar boven te halen Kees de Vries.

Maar dat gaat niet werken in de binnenvaart omdat er handel in producten ( granen)is of door fluctuerende waterstanden zodat er onverwachts de resevecapaciteit nodig is .Je kan hier niet mee besparen met " supply chain management".Wat een beroepen verzinnen ze tegenwoordig erbij om de zelfstandige schipper te overtuigen om nog goedkoper en armoede te laten varen!