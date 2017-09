Watererfgoed viert feest in Antwerpen Facebook

ANTWERPEN 23 september 2017

Water-rAnt heet de jaarlijkse reünie in Antwerpen van varende oldtimers, of ze nu met zeilen, stoom, roeispanen of pk's worden voortbewogen.

Het evenement ging vrijdagnamiddag 22 september opnieuw van start toen tientallen schuiten allerhande via Kattendijksluis, Kattendijkdok en Verbindingsdok de oude havens Willemdok en Bonapartedok binnenstroomden en keurig langs de oude kaden een ligplaats vonden. Stewards in zodiacs leidden de vloot in goede banen: hier een sleepje, daar een duwtje en af en toe een vloek.

Deelnemers kwamen uit geheel België maar het "oranje-blanje-bleu" was toch met het beste vertegenwoordigd.Water-rAnt duurt drie dagen en is een lust voor alle shiplovers die het varend maritiem erfgoed een goed hart toedragen. (JG)