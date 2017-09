CLIP #18 Schroefwater (1): Autokranen van Max Wemmer Facebook

In de nieuwe videoreeks ‘Schroefwater' van Heere Heeresma jr. vertellen (ex-)schippers over het leven op het water dat achter hen ligt. In de eerste aflevering vertelt schipper Max Wemmer (71) gedurende de lengte van een sjekkie over de dramatische gebeurtenis waardoor hij in 1976 aan de wal ging en autokranen ging bouwen.

1 / 1 Max Wemmer, bekend van de autokranen, doet zijn verhaal. (Beeld uit de video) Max Wemmer, bekend van de autokranen, doet zijn verhaal. (Beeld uit de video)

Tekst en video Heere Heeresma jr.

Wemmer noemt zijn kranen de mooiste in de binnenvaart. Het leven aan de wal kostte hem echter zijn eerste huwelijk en hij betreurt het dat zijn zoons zijn constructiebedrijf niet hebben voortgezet. Tegenwoordig vaart hij met zijn tweede, 9 jaar jongere vrouw op de 80-meter Josephina.

Bent u een (ex-)schipper (m/v) of kent u een (ex-)schipper die over het leven op het water wil vertellen, neem dan contact op met Heere Heeresma jr. via heeresma@hotmail.com.

Onze Amsterdamse verslaggever Heere Heeresma jr. maakt korte video's (clips) voor Schuttevaer.nl. Zijn ‘clips' zijn terug te vinden bij Schuttevaer Dossiers.