De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV ) is alle vertrouwen kwijt in het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M ). De bond meent dat het ministerie uit is op koude sanering van de particuliere vloot (kleinere) binnenvaartschepen en zich daarbij niets aantrekt van de Tweede Kamer. ‘Er zou een parlementaire enquête moeten komen naar het functioneren van dit ministerie, dat zich gedraagt als een staat in de staat', klonk het zaterdag 16 september tijdens de najaarsvergadering van de schippersbond in Rotterdam.