Schuttevaer Premium Plotseling slagzij Facebook

Twitter

Email VLISSINGEN-OOST 20 september 2017, 11:00

Het had dinsdag 14 september maar net iets meer fout moeten gaan of de bemanning van het droge-ladingschip Helena Cora, een gezin van vier personen, had het niet kunnen navertellen. Kort na het uitvaren van de Vlissingse Sloehaven maakte het schip (73 x 8 meter) forse slagzij. Oorzaak: een schuivende partij broodjes aluminium.