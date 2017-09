Schuttevaer Premium Binnenvaart Ontmoetingsdag: ‘Op de Rijn meer ligplaatsen kwijt dan erbij komen' Facebook

WOUDENBERG 15 september 2017, 13:00

‘Op de Rijn zijn we de laatste jaren veel meer ligplaatsen kwijtgeraakt dan erbij zijn gekomen. En we gaan er nog meer kwijt raken', zei Schuttevaer-voorzitter Erik Schultz zaterdag 9 september op de CBOB-bijeenkomst tijdens de Binnenvaart Ontmoetingsdag in Woudenberg.