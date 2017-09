Schuttevaer Premium Rekening voor tv-kijken overvalt scheepvaart Facebook

Twitter

Email Noordeloos 13 september 2017, 13:00

De auteursrechtenorganisatie Videma wil dat schippers en reders gaan betalen voor het televisiekijken aan boord. De Videma heeft daarover een mailing rondgestuurd aan ondernemingen die bij de Kamers van Koophandel als scheepvaartbedrijf zijn ingeschreven. Het lijkt een schot hagel. Want wat blijkt: veel familiebedrijven kunnen de brief rechtstreeks in de prullenmand gooien.