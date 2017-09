CLIP #14 Daar moeten ze iets aan doen! (3) Watersporters Facebook

Binnenvaartschippers geven constructieve feedback aan overheid en bedrijfsleven. Jolanda van Tilborg en haar man Peter varen sinds een jaar op de kempenaar Niky. Jolanda ergert zich aan het gedrag van sommige watersporters.

1 / 1 Jolanda van Tilborg, ms Niky: ‘Verschrikkelijke hekel aan jachtjes zonder marifoon.' (Beeld uit de video) Jolanda van Tilborg, ms Niky: ‘Verschrikkelijke hekel aan jachtjes zonder marifoon.' (Beeld uit de video)

Ze vindt dat jachten altijd per marifoon bereikbaar zouden moeten zijn. Ook vertelt ze over het varen zelf. ‘Nu we dit een jaar doen heb ik wel zoiets van: ik zou eigenlijk niet meer iets anders willen.'

Onze Amsterdamse verslaggever Heere Heeresma jr. maakt korte video's (clips) voor Schuttevaer.nl. Is er een kwestie waarover u zich in een video-interview zou willen uitspreken? Dan kunt u contact opnemen met Heere Heeresma jr.

