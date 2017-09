Schuttevaer Premium ‘Alleen de ASV ziet heil in meer markttransparantie' Facebook

DEN HAAG 8 september 2017, 13:00

Demissionair minister Schultz van Infrastructuur en Milieu gaat niet zorgen voor meer markttransparantie in de binnenvaart. Volgens Schultz zit, op de leden van de Algemene Schippers Vereeniging (ASV) na, geen enkele vervoerder, verlader of deskundige op juridisch en economisch gebied heil in verdere overheidsregulering van de markt. Om tot deze conclusie te komen sprak de minister met 12 verschillende belangenbehartigers.