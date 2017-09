Ad Geuze (BSOS) Ridder Oranje Nassau Facebook

Ad Geuze, voorzitter van BasisScholen Onderwijs aan Schipperskinderen (BSOS), is vrijdag 1 september benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding uitgereikt tijdens een diner in restaurant Bellevue in Sliedrecht.

De Werkendamse loco-burgemeester Machiel de Gelder (op de foto rechts) reikte de onderscheiding uit aan Ad Geuze. (Foto Gemeente Werkendam)

BasisScholen Onderwijs aan Schipperskinderen is een vereniging voor de belangenbehartiging van het onderwijs aan schipperskinderen in de basisschool. De belangenbehartiging richt zich zowel op de onderwijsinhoudelijke aspecten als op de facilitering van scholen met schipperskinderen. Geuze was één van de oprichters van de vereniging en is sinds 2005 voorzitter.

Bij het BSOS zijn veertien basisscholen in heel Nederland aangesloten. In Werkendam gaat het om de basisscholen het Baken en de ds. J. Groenewegenschool. Geuze (61 jaar) is sinds 1994 directeur van deze reformatorische basisschool. Op zijn school zitten 49 schipperskinderen die wonen op schippersinternaat De Merwede. Geuze ontving de onderscheiding op de dag dat hij veertig jaar in het onderwijs werkt. Ook was hij bijna twintig jaar voorzitter van de Werkendamse SGP kiesvereniging ‘Vrees God, eert de Koning'. (HV)