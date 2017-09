Schuttevaer Premium OPINIE: 'Regiobank discrimineert binnenvaart' Facebook

Ooltgensplaat 4 september 2017, 09:00

Al een jaar of 10 heb ik een zakelijke rekening bij ING. Dat is voor mijn werk als ZZP'er in de binnenvaart. Die rekening wil ik overzetten naar de Regiobank, omdat ik het handig vind dat die veel kantoren hebben en ook eentje in mijn dorp. En ze zeggen zelf: ‘Wij zijn uw bank'. Maar dat gaat niet gebeuren. De plaatselijke Regiobank wil wel, maar ze mogen niet.