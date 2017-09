Geweldig artikel. Heb zelf 33 jaar gewerkt voor de andere kant (oliemaatschappij) en herken wat hier beschreven wordt. Toen ik mijzelf eenmaal manager mocht noemen, was ik regelmatig verwikkeld in discussies over " de veiligheidsprestaties" van contractors en hoe dat beoordeeld werd. Voorbeelden te over van het papierwerk niet op orde, maar prima werk geleverd, op tijd klaar en zonder ongelukken. Bij de meer kritieke karweien altijd samen met de contractor het werk bespreken en samenwerking afstemmen. Dat werkte altijd beter, dan de hele verzameling bekende ISO certificaten aan de muur in de directie kamer. Dus om een tankvaart ondernemer te beoordelen vanachter een bureau en op basis van een ingevulde lijst is een kortzichtige werkmethode.