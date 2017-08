Schipper Watertaxi redt drenkeling Facebook

Een schipper van de Rotterdamse Watertaxi heeft vrijdag 18 augustus een drenkeling uit de Nieuwe Maas gered.

De man lag volgens het AD midden in de rivier bij de Erasmusbrug in het water, nadat zijn kleine boot was gezonken. De drenkeling droeg wel een reddingsvest, maar zijn zware kleren en laarzen maakten drijven moeilijk. De schipper van de watertaxi wist hem aan boord te krijgen en zette hem af bij de aanlegsteiger van de Waterbus op het Willemsplein. De politie nam de man daar over. (MdV)