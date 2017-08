Siem van Ruiten (84) overleden: 'Open die bruggen!' Facebook

Twitter

Email OUDE WETERING 16 augustus 2017, 13:00

Oud-beurtvaarder Siem van Ruiten is zaterdag 12 augustus op thuis in Oude Wetering overleden. Hij werd 84 jaar oud. Van Ruiten was altijd op zoek naar nieuw vervoer, een markant bestuurder van Koninklijke Schuttevaer afdeling Rijnstreek en Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

1 / 1 Laatste ‘officiële' daad: opening van de Siem van Ruitensteiger in 2011. Links naamgever Siem van Ruiten met de Haarlemse wethouder Rob van Doorn. (Archieffoto Andries de Weerd) Laatste ‘officiële' daad: opening van de Siem van Ruitensteiger in 2011. Links naamgever Siem van Ruiten met de Haarlemse wethouder Rob van Doorn. (Archieffoto Andries de Weerd)

Erevoorzitter Schuttevaer Rijnstreek Siem van Ruiten wars van regels en mensen die kansen beperken

Door Dirk van der Meulen

Woensdagavond 16 augustus wordt Siem per boot van de Plantage, langs zijn geboortehuis, naar het sluisje aan de Witte Singel in Roelofarendsveen gevaren. In een korte wandeling gaat de stoet om 18:30 uur naar de Petruskerk voor de avondwake. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren. De uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag 17 augustus om 10:30 uur in de Petruskerk, waarna Siem wordt begeleid naar zijn laatste rustplaats.

Brug kopen

‘Ik heb gezegd dat Schuttevaer die brug wel wil kopen. Wat ga je er dan mee doen, vroegen ze. Wat dacht je, open laten staan natuurlijk', noteerde Weekblad Schuttevaer in 2003 als een typerende uitspraak van Siem van Ruiten. Hij was toen 40 jaar lid van Koninklijke Schuttevaer en droeg na 21 jaar de voorzittershamer over aan Henk van Laar. De hamer die bijna 100 jaar in handen was geweest van een beurtvaarder, liet hij niet na te benadrukken. Van Ruiten werd benoemd tot erevoorzitter.

‘Wij zijn mensen die nooit zwijgen omdat ze bang zijn voor wat anderen ervan zullen zeggen', zei landelijk oud-Schuttevaer-voorzitter Klaas van Dorsten bij die gelegenheid. Hij wuifde Van Ruiten veel lof toe, evenals zijn vriend Leen Verhey, oud-voorzitter van de afdeling Werkendam.

Niet alles direct

Dat die benadering vruchten afwierp bleek destijds uit de woorden van Zuid-Hollands gedeputeerde Rinus Houtman: ‘De aandacht voor de binnenvaart in dit gebied komt door de wijze waarop mensen als Van Ruiten het onder de aandacht brengen. Hij gaat niet weg voor duidelijk is dat een probleem serieus wordt opgepakt, maar heeft er als bestuurder ook begrip voor dat niet alles direct kan worden gerealiseerd.'

In zijn dankwoord stelde Van Ruiten dat het besluit eind jaren tachtig geen vaarweg om Alphen aan te leggen, wat hem betreft de misser van de vorige eeuw was. ‘Net als de afwijzing van het kanaal om de west bij Amsterdam.'

Hij zou nog tot 2007 aanblijven als bestuurslid van Rijnstreek en nam toen geëmotioneerd afscheid.

Kansen

Siem van Ruiten was als directeur van beurtvaartbedrijf Van Ruiten en Kreijger altijd op zoek naar nieuw werk en nieuwe mogelijkheden, ook als bestuurslid van het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB). Hij ventileerde al in 1998 de kansen die hij zag voor een containerterminal in Alphen, in een Schuttevaer-interview: ‘Ik heb Heineken gevraagd waarom ze nu al niet kleinschalig beginnen containers per schip naar Rotterdam te brengen. Maar daar wonen mensen en dan zijn ze bang dat hun bedrijfsnaam in een verkeerd daglicht komt te staan. Maar op die manier blijft er toch niks meer over?'

Dat missen van kansen door een wirwar van regels irriteerde hem mateloos en hij sprak er zich ook over uit: ‘Dit mag niet, dat mag niet. En als het mag heeft het allerlei beperkingen. En als iemand ergens maar een heel klein beetje last van heeft of zou kunnen krijgen, kan klagen ze tot en met de Raad van State. Ik begrijp dat wel, maar het is wel vervelend. En zo kun je toch geen milieuvriendelijk vervoer stimuleren?'

Siem van Ruitensteiger



Siem van Ruiten's laatste ‘officiële' daad voor de binnenvaart was de opening van de naar hem vernoemde autosteiger aan het Spaarne bij brug 8 (Buitenrustbrug) in Haarlem in 2011. De oud-voorzitter van Rijnstreek deed dat samen met de Haarlemse wethouder Rob van Doorn.

Zijn niet aflatende drang de binnenvaart te promoten bleek ook weer bij deze plechtigheid. Van Ruiten greep zijn kans om de wethouder nogeens haarfijn uit te leggen hoeveel vrachtwagenladingen er in één binnenvaartschip gaan. ‘Met andere woorden: open die bruggen!'