AMSTERDAM 12 augustus 2017, 00:03

Binnenvaartschippers geven constructieve feedback aan overheid en bedrijfsleven. Deze keer: waar zet je de auto van boord en laat je je schip het weekend achter en hoe kom je bij het nieuwe drinkwaterpunt als de palen voor jouw maat schip te ver uit elkaar staan?

Schipper Caroline Stijnis wil graag aan de Haparandadam liggen, maar ze krijgt het niet voor elkaar.



Schipper Caroline Stijnis van het 86 meter lange droge-ladingschip Navex zou in Amsterdam graag aan de Haparandadam liggen om de auto van het schip te kunnen zetten en in het weekend naar huis te kunnen. Het probleem is dat aan de Haparandadam meestal tankers liggen die op ieder moment weggeroepen kunnen worden om te laden of te lossen, waardoor schipper Stijnis niet naar huis kan.

Schipper Piet Crielaard van de 55 meter lange kempenaar Rodeur heeft een probleem met de drinkwaterpunten voor de binnenvaart in Amsterdam. Het drinkwaterpunt aan de Haparandadam is zo ingericht dat schepen van zijn maat en korter er niet aan kunnen meren, aldus schipper Crielaard.

Onze Amsterdamse verslaggever Heere Heeresma jr. maakt korte video's (clips) voor Schuttevaer.nl. Is er een kwestie waarover u zich in een video-interview zou willen uitspreken? Dan kunt u contact opnemen met Heere Heeresma jr. via heeresma@hotmail.com.

