DORDRECHT 11 augustus 2017, 13:00

‘Out of the blue', noemt Cem Laçin zijn komst als Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij naar Den Haag. Hij voerde de laatste jaren bij vakbond FNV succesvol actie voor betere arbeidsvoorwaarden voor schoonmakers en het afschaffen van het minimum jeugdloon. De komende vier jaar is Laçin als Kamerlid van plan ‘keihard de strijd aan te gaan' voor meer markttransparantie in de binnenvaart.