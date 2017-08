SKS: Wedstrijd De Veenhoop ongeldig verklaard Facebook

Twitter

Email DE VEENHOOP 7 augustus 2017, 22:00

Het venijn zat maandag in de staart. Niet in de staart van de wedstrijd, maar in de protestkamer. Stavoren, Langweer, Woudsend en Heerenveen dienden na de wedstrijd op basis van artikel 9 van het Wedstrijdreglement een protest in tegen de wedstrijdcommissie. De jury kende dit protest toe, waarna de wedstrijd ongeldig werd verklaard. Een domper voor Earnewâld dat op het water onbedreigd als eerste wist te finishen.

Grou

Het publiek was weer in grote getale naar het wedstrijdwater bij Grou gekomen. Daar werden zij getrakteerd op een fantastische openingswedstrijd van het SKS kampioenschap 2017. Douwe Azn. Visser zeilde met zijn skûtsje het Doarp Grou van de zevende naar de eerste plaats.

'Glorieus', oordeelde de Grouster schipper na afloop. ‘Met die vlagerige wind hier bij Grou weet je "de wedstrijd is nooit gewonnen of verloren". Geweldig!'

Lees het wedstrijdverslag van Grou, zaterdag 5 augustus, op Skutsjesilen.nl en bekijk de live stream (met wifi) van Omrop Fryslân: