SKS: Tweede dagoverwinning voor het Grouster skûtsje Facebook

Twitter

Email STAVOREN 12 augustus 2017, 22:00

Het IJsselmeer bij Stavoren was zaterdag 12 augustus het strijdtoneel van de SKS skûtsjes. De omstandigheden, windkracht 4 tot 5 vanuit het westen en een flinke golfslag, waren een wereld van verschil met de wedstrijd op De Fluezen.

Douwe Azn. Visser (Grou) bleek hier geen enkel probleem mee te hebben en behaalde zijn tweede dagoverwinning. ‘Super! Genieten', klonk hij enthousiast. ‘Die gate-baan beviel ons prima. Als wedstrijdzeiler is dit de mooiste baan om te zeilen.'

[...] Na zo'n twintig minuten werden op het Langwarder skûtsje de zeilen gestreken. Later bleek dat het een ‘statement' betrof en dat Langweer zich terugtrok uit de wedstrijd. Van de 14 skûtsjes zijn er nu nog 12 in de race; Joure werd eerder al gediskwalificeerd.

Lees het wedstrijdverslag van Stavoren, zaterdag 12 augustus, op Skûtsjesilen.nl en bekijk de live stream (met wifi) van Omrop Fryslân:



En dus volgde uitstel van de wedstrijd. De wind bleek gekrompen van noordoost naar west en daardoor moest ook de wedstrijdbaan worden verlegd. Ondanks deze wisselende omstandigheden wist Douwe Jzn. Visser zijn tweede dagoverwinning met De Sneker Pan te behalen. ‘Leuk, maar ik heb er hoofdpijn van', vertelde de schipper. ‘Als die wind zo onzeker is, word je zelf ook onzeker. Maar dit geeft de burger weer moed. Bêst genôch!'

Lees het wedstrijdverslag van Elahuizen, vrijdag 11 augustus, op Skûtsjesilen.nl

en bekijk de live stream (met wifi) van Omrop Fryslân:



Zijn skûtsje Eildert Sietez meldde zich direct voor in de strijd en finishte met ruime voorsprong als eerste. De klassementsleider verstevigde hierdoor zijn koppositie. ‘Een geweldige prestatie van de jongens", aldus de schipper. "Morgen ook maar weer goede zaken doen, want we gaan dit jaar echt voor het kampioenschap.'

Lees het wedstrijdverslag van Langweer, donderdag 10 augustus, op Skûtsjesilen.nl en bekijk de live stream (met wifi) van Omrop Fryslân:



Eerste dagwinst voor De Sneker Pan

Al voordat de wedstrijd op de Snitser Mar bij Terherne was begonnen, kon men spreken van een historische zeildag. Zowel de Hardzeildag van de Sneekweek als de SKS-wedstrijd bij Terherne maakten op dezelfde dag gebruik van hetzelfde wedstrijdwater. Ook werd de belangrijkste vaargeul in Fryslân, het Prinses Margrietkanaal, drie uur lang afgesloten.

Het werd een prachtige zeildag! Zon én wind! Regerend SKS kampioen Douwe Jzn. Visser van De Sneker Pan behaalde zijn eerste dagwinst. "Vandaag zat alles mee", klonk een tevreden schipper na afloop. ‘Het skûtsje loopt wel en ook het geluk hadden we mee.'

Lees het wedstrijdverslag van Sneek, woensdag 9 augustus, op Skûtsjesilen.nl en bekijk de live stream (met wifi) van Omrop Fryslân:

SKS: Akkrum wint van kop af bij Earnewâld

Akkrum lag dinsdag 8 augustus bij de walstart in Earnewâld bij het gunstige startnummer één. ‘Dan heb je het voordeel dat je als eerste weg kunt', vond ook schipper Pieter Ezn. Meeter. ‘Vooraan heb je nergens last van. Genieten! Honderd punten voor het team. Iedereen heeft goed z'n best gedaan.'

Het naderende buienfront noodzaakte de wedstrijdcommissie om de finish al op tijd aan te kondigen. De skûtsjes moesten voordat zij mochten finishen op nummer eerst nog de boei in de Lange Sleatten ronden. Akkrum deed dat als eerste en moest vervolgens weer helemaal terug naar nummer één. Het werd een onbedreigde overwinning. Earnewâld, Heerenveen en ook Huizum deden goede zaken. Gestart vanaf negen, tien en dertien, eindigden zij respectievelijk als vijfde, zesde en zevende.

Lees het wedstrijdverslag van Earnewâld, dinsdag 8 augustus, op Skûtsjesilen.nl en bekijk de live stream (met wifi) van Omrop Fryslân:



SKS: Wedstrijd De Veenhoop ongeldig verklaard

Het venijn zat maandag in de staart. Niet in de staart van de wedstrijd, maar in de protestkamer. Stavoren, Langweer, Woudsend en Heerenveen dienden na de wedstrijd op basis van artikel 9 van het Wedstrijdreglement een protest in tegen de wedstrijdcommissie. De jury kende dit protest toe, waarna de wedstrijd ongeldig werd verklaard. Een domper voor Earnewâld dat op het water onbedreigd als eerste wist te finishen.

Lees het wedstrijdverslag van De Veenhoop, maandag 7 augustus, op Skûtsjesilen.nl en bekijk de live stream (met wifi) van Omrop Fryslân:

Lees het wedstrijdverslag van Grou, zaterdag 5 augustus, op Skutsjesilen.nl en bekijk de live stream (met wifi) van Omrop Fryslân: