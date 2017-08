CLIP #7 Verdrinkvest (4) Mark Weesie-Pels Facebook

AMSTERDAM 4 augustus 2017

Binnenvaartschippers klagen over de verplichting reddingvesten te dragen. Schipper-eigenaar van de kempenaar Veere en oud-waterpolitieman Mark Weesie-Pels vertelt in de voorlopig laatste aflevering van de reeks ‘Verdrinkvest' over zijn ervaringen met reddingvesten, geeft zijn mening over de draagplicht en staat stil bij de voor- en nadelen van de huidige generatie reddingvesten.

1 / 1 Luisteren naar praktijkervaringen van gebruikers reddingvesten, vindt schipper en oud-politieman Mark Weesie-Pels. (Beeld uit de video) Luisteren naar praktijkervaringen van gebruikers reddingvesten, vindt schipper en oud-politieman Mark Weesie-Pels. (Beeld uit de video)

