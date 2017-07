Schuttevaer Premium Opinie: Het einde van de opgejaagde schipper Facebook

Twitter

ROTTERDAM 27 juli 2017, 09:00

Autonoom varende schepen komen er natuurlijk gewoon! Ik zeg niet dat iedere schipper daar vóór moet zijn (niet gelijk boos worden, eerst verder lezen!). Ik zeg wel dat het weinig zin heeft om er tegen te zijn, want het komt er toch en het is waarschijnlijk op den duur veiliger dan varen met alleen mensen (nadat het eerst een aantal keer goed is misgegaan). De meeste ongelukken worden immers veroorzaakt door menselijk falen. TV kijken tijdens het varen, dat is pas onveilig! Zou verboden moeten worden.