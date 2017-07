Er is toch al een opleiding voor rondvaartschipper? Binnen een jaar je beperkt groot vaarbewijs! Of is die opleiding wegens te weinig animo weer afgeschaft? Het Nova College te IJmuiden bood die een paar jaar geleden nog aan. Ik kan wel heel goed begrijpen waarom er geen Hollanders meer te krijgen zijn. Je werkt je helemaal uit je naad 14 dagen lang en tegen een loon waar de meeste walmensen nog geen eens een week voor komen werken die zijn dan ook nog 's avonds thuis. Oh en nog iets er wordt wel van iemand verwacht om de wet te overtreden en te liegen want men vaart uiteraard onderbemand volgens het vaartijdenboek.

Ook nog zoiets dat vaartijdenboek mag ook wel afgeschaft worden want niemand neemt het meer serieus. Gek hè, dat er door stuwen heen gevaren wordt, stuurhutten eraf en talloze near misses waar niemand officieel wat van hoort.

Mijn suggestie is om de opleidingen toch dusdanig te verkorten intensievere training toe te passen. Tevens zou zo'n verkorte opleiding minder duur moeten zijn zodat men ieder geval sneller stuurman is. Hiermee kan misschien de poel aan werkloze zeelui ook aangeboord worden. Want die hebben zowiezo vaartijd genoeg om in ieder geval als matroos te beginnen. Daarnaast kunnen zeevarende officieren voor een flink aantal examenvakken ook vrijstelling krijgen.

De binnenvaart is overigens een prachtige scheepvaart tak: dynamisch, flexibel en bovenal een milieuvriendelijke vorm van transport. Maar er zijn enkele mistanden die op macro-niveau opgelost dienen te worden.