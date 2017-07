Matroos Sean Zwering wint Nautilusprijs ‘Meest Sociale Student' Facebook

Sean Zwering, MBO 2-student van de Maritieme Academie Holland in IJmuiden is uitgeroepen tot ‘Meest Sociale Student'. Hij kreeg deze jaarlijkse prijs van vakbond Nautilus tijdens de binnenvaartdiploma-uitreiking op 11 juli uit handen van Nautilus Binnenvaart bestuurder Carl Kraijenoord.

Sean Zwering zag niet aankomen dat hij tot 'Meest Sociale Student' zou worden uitgeroepen. (Foto Nautilus International)

Daarnaast ontving de 19-jarige schipperszoon uit Lemmer op deze feestelijke middag voor leerlingen, leraren, familie en vrienden, zijn welverdiende diploma Matroos.

Kraijenoord in zijn begeleidende speech: ‘Als internationale vakbond voor zee- en binnenvaart reiken wij deze prijs graag uit aan Sean. Het is iemand die graag alles regelt in de klas en zijn afspraken altijd nakomt. Hij stelt zich sociaal op en is ook voorkomend naar de docenten. En dankzij zijn grote doorzettingsvermogen gaat hij na de zomervakantie beginnen met de MBO 3-opleiding schipper binnenvaart op de locatie Harlingen van de Maritieme Academie Holland.'

Sean Zwering reageerde verrast en voelt zich vereerd met de prijs. ‘Ik had dit zeker niet verwacht.' Hij heeft het naar zijn zin op de opleiding en vind het leuk dat de school zijn inzet waardeert. ‘Dankzij deze Nautilus-prijs ben ik nog gemotiveerder geworden voor mijn volgende opleiding.'