De binnenvaart heeft er 85 nieuwe matrozen, schippers en kapiteins bij. De afgestudeerden van het Nova College Maritiem in IJmuiden ontvingen dinsdagmiddag 11 juli hun diploma.

1 / 1 De geslaagden in IJmuiden. (Foto Nova College Maritiem) De geslaagden in IJmuiden. (Foto Nova College Maritiem)

De aula van de school zat vol trotse ouders, grootouders en andere belangstellenden van de 76 jongens en 9 meisjes.

Directeur Arjan Nieuwenhuizen van de school in IJmuiden noemde in zijn toespraak dat de binnenvaart moeilijke jaren achter de rug heeft, maar dat deze sector nu opnieuw in de lift zit. Volgens hem hebben de pasgediplomeerden en ook nieuwe studenten goede vooruitzichten op werk. (MdV)