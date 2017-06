Dus de zienswijzes worden opgespaard en weer opnieuw beoordeeld door het IL&T ,gaat er dan echt wat veranderen ?

Volgens ons niet ,er gaat wat pas veranderen als de overheid bij deze eens gaat ingrijpen bij het IL&T,het IL&T is een apart staatje in Nederland geworden en deze kunnen hun eigen beleid maken.En de schipper is kansloos om te kunnen verdedigen.