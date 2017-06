Schuttevaer Premium Boten opnieuw tegen de kant, geen politie op het water bij Sail Den Helder Facebook

De boten van de Dienst Waterpolitie van de Landelijke Eenheid liggen sinds donderdagmiddag 22 juni weer aan de kant. Daarmee is de eerder opgeschorte actie hervat. ‘Er is een groot gebrek aan informatie van en gebrek aan vertrouwen in de (korps)leiding. Daarom willen veel collega's weer actievoeren door niet meer uit te varen', meldt de Nederlandse Politiebond.